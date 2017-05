Aurubis-Calls mit 68%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die Aurubis-Aktie, ISIN: DE0006766504, nach wie vor in einer starken Rallybewegung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Aurubis befindet sich Juli 2016 in einer starken Rally. Diese startete nach einem Tief bei 39,86 EUR. Am 31. März 2017 brach die Aktie über die Widerstandszone zwischen 60,98 und 62,23 EUR nach oben aus und kletterte damit auf ein neues Allzeithoch. Am 24. April notierte der Wert im Hoch bei 66,55 EUR. Allerdings gab es zuletzt Gewinnmitnahmen. Dabei kann sich Aurubis bisher über der Zone zwischen 62,23 und 60,98 EUR behaupten.

Ausblick: Aurubis hat eine gute Chance auf eine Fortsetzung der Rally der letzten Monate. Dabei könnte die Aktie in den Bereich um 72-74 EUR ansteigen. Allerdings sollte die Aktie nun nicht mehr unter 60,98 EUR abfallen. Denn ein Rückfall unter diese Marke wäre ein Verkaufssignal und würde auf Abgaben in Richtung 57,00-56,62 EUR hindeuten."

Wenn der Kurs der Aurubis-Aktie im nächsten Monat auf seinem Weg zum oberhalb der 70-Euro-Marke liegenden Kursziel zumindest auf 67 Euro zulegt, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 65 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Aurubis-Aktie mit Basispreis bei 65 Euro, Bewertungstag 13.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000HU8MY71, wurde beim Aktienkurs von 63,60 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro gehandelt. Legt der Kurs der Aurubis-Aktie im Verlauf des nächsten Monats auf 67 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,44 Euro (+42 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,22 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Aurubis-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,22 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF1YA73, wurde beim Aurubis-Aktienkurs von 63,60 Euro mit 0,38 - 0,40 Euro taxiert. Steigt die Aurubis-Aktie in den nächsten Wochen auf 67 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt, auf 0,67 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Mini Long mit Basispreis bei 52,837 Euro und SL-Marke bei 58,1207 Euro

Das BNP-Mini Long-Zertifikat auf Aurubis mit Basispreis bei 52,837 Euro, SL-Marke bei 58,1207 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR5SWC2, wurde beim Aktienkurs 63,60 Euro mit 1,09 - 1,10 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Aurubis-Aktie auf 67 Euro wird sich der innere Wert des Turbos auf 1,41 Euro (+28 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aurubis-Aktien oder von Hebelprodukten auf Aurubis-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de