Erste Transaktion seit Neuausrichtung auf Immobilien: Coreo AG investiert in Portfolio mit 96 Wohneinheiten

Frankfurt am Main - 10. Mai 2017 - Die Coreo AG hat den Zuschlag für ein attraktives Wohnimmobilienportfolio im Rahmen einer Zwangsversteigerung erhalten. Das Gesamt-investitionsvolumen beträgt rund 3,1 Millionen Euro. Das Immobilienportfolio besteht aus 4 Mehrfamilienhäusern mit einer vermietbaren Fläche von 6.078 Quadratmeter in zentraler Lage von Bad Köstritz. Das Grundstück umfasst 10.948 Quadratmeter. Die Anfang der 1960er Jahre errichtete, nahezu vollständig vermietete Wohnanlage, wurde in den 1990er Jahren modernisiert. Bad Köstritz liegt am Fluss Weiße Elster im thüringischen Landkreis Greiz, zirka 9 Kilometer nördlich von Gera. Die Region ist wirtschaftlich gesund und gut aufgestellt. Bekannt ist die Kleinstadt Bad Köstritz durch die seit 1543 ansässige Brauerei mit ihrem berühmten Schwarzbier, die bis heute einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region ist.

Coreo-CEO Marin Marinov kommentiert: "Wie in der News zu den Jahreszahlen angekündigt, nehmen unsere Investmentaktivitäten aktuell sehr gut Fahrt auf. Mit dem Wohnimmobilienportfolio in Bad Köstritz ist es uns gelungen, ein attraktives Residential-Portfolio zu vorteilhaften Konditionen zu erwerben, das uns auf unseren Eigenkapitalanteil eine Rendite im zweistelligen Bereich einbringen wird. Wir sind zuversichtlich, zeitnah weitere Immobilientransaktionen zum Abschluss zu bringen."

Über die Coreo AG Mit der Wandlung zur Coreo AG richtet sich die aus dem Technologie-Beteiligungsunternehmen Nanostart AG hervorgegangene Gesellschaft strategisch neu aus. Ziel ist der Aufbau eines wertbeständigen Immobilienportfolios von ausgewählten Büro-, Einzelhandels- und Wohnobjekten.

Kontakt: Coreo AG Andrea Börner Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 (0) 69 219396-0

