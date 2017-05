Cameco (WKN: 882017; ISIN: CA13321L1085), einer der führenden kanadischen Uranproduzenten, hat gerade mit CanAlaska Uranium eine Vereinbarung über Explorationsarbeiten am West-McArthur-Projekt geschlossen. Die Liegenschaft befindet sich fünfzehn Kilometer westlich der McArthur-River-Mine, die sich mehrheitlich im Besitz von Cameco befindet. Spekulation auf Riesen-Liegenschaft Gemäß der Vereinbarung wird Cameco CanAlaska 1,9 Millionen Dollar zahlen, um noch in diesem Sommer geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen durchzuführen. Explorationsziele sind zwei als Grid 1 und Grid 5 bekannte Bereiche. Die Arbeiten sind Teil einer Vereinbarung, die es Cameco erlauben würde, sechzig Prozent am gesamten West-Arthur-Projekt zu erwerben. Der Uran-Gigant hat bereits 725.000 Dollar an CanAlaska überwiesen und verfügte bislang über das Recht,...

