Der DAX ist weiter auf Rekordniveau unterwegs. Gestern ging es bis auf 12.783 Punkte nach oben für den deutschen Leitindex. Am Ende des Tages schloss er schließlich 0,4 Prozent im Plus. Wie der DAX in den Mittwoch gestartet ist und was charttechnisch nun von Relevanz ist, verrät Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.