seit dem Ausbruch aus einem markanten Korrekturtrend gegen Ende 2014 wurde in dem Wertpapier der Deutschen Börse eine fulminante Aufwärtsbewegung etabliert, die von 35,65 Euro auf ein bisheriges Verlaufshoch von 93,30 Euro bis Anfang April dieses Jahres aufwärts reichte. Dabei konnten die Zwischenhochs aus Mitte 2015 bei 87,41 Euro deutlich überschritten werden, jedoch schwindet die Aufwärtsdynamik seit einigen Tagen merklich und macht die Aktien der Deutschen Börse anfällig für einen kurzfristigen Pullback. Der Gesamtmarkt ist bereits ein gutes Stück weit gelaufen, aber höhere Kursnotierungen sind anhand eines Intermarketvergleichs zunehmend schwerer durchzusetzen, weshalb kurzfristig eine Konsolidierung einsetzen könnte und bestens für ein kurzfristiges Short-Investment geeignet scheint.

Gelingt es Marktteilnehmern daher die aktuellen Wochenhochs bei 93,30 Euro nicht mehr nachhaltig per Tagesschlusskurs zu überschreiten, so dürfte sich eine Korrekturbewegung zurück an die Hochs aus 2015 bei 87,41 Euro einstellen und kann über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Erste Anzeichen für einen Rückläufer dürften sich bei einem Kursrückgang unter das Niveau von 91,95 Euro ergeben und können spätestens zu diesem Zeitpunkt für ein Short-Investment herangezogen werden. Eine passende Verlustbegrenzung ist natürlich ein Stück weit höher als die aktuellen Jahreshochs von 93,30 Euro anzusetzen. Auf der anderen Seite bedeutet ein nachhaltiger Kursanstieg über das Niveau von mindestens 94,00 Euro einen möglichen Folgeanstieg bis 96,60 Euro und eine Ausdehnung der bisherigen Erholungsbewegung. Dies erscheint jedoch zunehmend immer unwahrscheinlicher, was auch die letzten drei Tageskerzen in Form eines Dojis eindeutig belegen.

Einstieg per Market-Sell-Order: 92,89 Euro

Kursziel: 90,00 / 87,41 Euro

Stopp: > 93,35 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,46 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Börse AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 92,89 Euro; 10:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

