Ralf Kannefass (49) wird ab 1. Juli 2017 den KSB-Vorstand verstärken. Der frühere Siemens-Manager ist am 1. April 2017 in das Unternehmen eingetreten und leitet dort den globalen Verkauf. In seiner neuen Funktion wird er sich vorrangig den Bereichen Vertrieb und Service widmen.



Das künftige Vorstandsmitglied hat Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen studiert. Bis 2014 war er im Vorstand des bayerischen Unternehmens Cassidian (heute Airbus Defense & Space) tätig. Vor seinem Eintritt bei KSB leitete er ein eigenes Beratungsunternehmen.



Die Aufgaben des KSB-Vorstands wird er im zweiten Halbjahr gemeinsam mit Dr. Peter Buthmann und Dr. Matthias Schmitz wahrnehmen.



