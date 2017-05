Bern (ots) -



Ein Plus beim Unternehmensergebnis, erfreuliches

Versichertenwachstum, ein Perspektivenwechsel von der Krankenkasse

zum Gesundheitsversicherer und ein geglückter Start in die digitale

Zukunft - Atupri blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

zurück.



Grosser Versichertenzuwachs



Atupri konnte in der Grundversicherung einen erfreulichen Zuwachs

von über 20'000 Neuversicherten verzeichnen. Hohe Wachstumsquoten

erfolgten in den Kantonen Bern, St. Gallen, Luzern, Basel Land und

Tessin. Erstmals in der Unternehmensgeschichte liegt die

Gesamtversichertenzahl bei über 200'000 Versicherten. Der Trend zu

Managed Care Modellen hält an, ebenso die Polarisierung bei den

Franchisen. Mittlerweile sind noch rund 34 % der Versicherten im

Standardmodell. Bei den Franchisen dominieren die ordentliche

Franchise 300.- mit rund 40 % und die Wahlfranchise 2'500.- mit rund

35 % der Versicherten.



Positives Jahresergebnis und hohe Effizienz



Atupri kann ihren Versicherten weiterhin eine solide finanzielle

Basis für ihre Geschäftstätigkeit garantieren. Im Geschäftsjahr 2016

erwirtschaftete Atupri ein positives Unternehmensergebnis von über 1

Mio. Franken. Trotz dem nach wie vor historisch tiefen Zinsniveau

leisteten die Kapitalanlagen mit einer Performance von 2,6 % einen

soliden Beitrag zum Geschäftsergebnis. Dies ist im wesentlichen den

weltweiten Aktienmärkten sowie den indirekt gehaltenen Immobilien zu

verdanken.



Die Combined Ratio (Versicherungsaufwand im Verhältnis zu den

Nettoprämien) liegt mit 101 % fast 1 Prozentpunkt unter dem Vorjahr.

Die Zunahme der abgerechneten Bruttoleistungen betrug rund 5 % pro

versicherte Person. Die Prämieneinnahmen von rund 681 Mio. Franken

weisen im Vorjahresvergleich ein Plus von 6 % aus.



Mit einem Verwaltungskostensatz von 3,6 % der Bruttoprämien liegt

Atupri bei der obligatorischen Krankenpflegeversicherung weiterhin

unter dem Branchenschnitt und stellt damit ihre Bearbeitungseffizienz

erneut unter Beweis.



2016 im Zeichen des Wandels



Im 2016 hat Atupri den Schritt von der Krankenkasse zur

Gesundheitsversicherung vollzogen. Verbunden mit der neuen

Strategieausrichtung als innovativer und moderner

Gesundheitsversicherer will Atupri das Markenversprechen mit dem

Fokus auf Gesundheit nachhaltig einlösen. Um den veränderten

Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, wurde auch die Digitalisierung

vorangetrieben. «Ab sofort steht der Kunde bei uns noch mehr im

Zentrum», erklärt Christof Zürcher, Vorsitzender der

Geschäftsleitung. «Atupri will noch besser erreichbar sein und den

Versicherten mit dem Portal myAtupri noch praktischere

Dienstleistungen anbieten, 24x7.»



Im Zeichen des Wandels und der Digitalisierung steht auch das neue

Konzept zum Geschäftsbericht. Der Geschäftsbericht 2016 mit den

detaillierten Angaben zur Jahresrechnung ist nur online erhältlich.

Spannende Eindrücke aus der Atupri Welt und vertiefende Geschichten

dazu liefern die gedruckte Begleitbroschüre und die multimedial

aufbereiteten Websites dazu.



Über Atupri



Atupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer mit

flexiblen und individuellen Angeboten im Kranken- und

Unfallversicherungsbereich für Private und Firmen. Atupri wurde 1910

als Betriebskrankenkasse der SBB gegründet. 2002 erfolgte der

Namenswechsel zu Atupri, 2016 wird Atupri zur Gesundheitsversicherung

und lanciert das neue Kundenportal myAtupri. Atupri gehört mit

204'000 Versicherten zu den zehn grössten unabhängigen

Krankenversicherern der Schweiz.



