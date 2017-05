In Berlin eröffnet die Cube Tech Fair. Die Ausstellung soll die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Konzernen fördern. Auch einer der Apple-Gründer wird als Gast erwartet.

Ein Mensch, der fliegt, eine Batterie, die in fünf Minuten aufgeladen wird, und ein Elektroauto, das in elf Sekunden von Null auf 400 Stundenkilometer beschleunigt. Heute feiert in Berlin die Cube Tech Fair Premiere, bei der rund 250 Start-ups aus 38 Ländern ihre Produkte präsentieren. Es gibt viele Start-up-Konferenzen, das Besondere an dieser ist: Die meisten Firmen sind im B-to-B-Geschäft tätig, sie sind Zulieferer für die Industrie.

Hinter Cube, gesponsert von Konzernen wie Volkswagen, Bayer, Dell und der Messe Berlin, steckt mehr als ein Event: Cube, geführt von Torsten Oelke, ...

