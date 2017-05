Das zweitgrößte deutsche Geldinstitut überrascht gestern mit seinen Zahlen für das erste Quartal. Mit einem Gewinn von 217 Millionen Euro kam die Commerzbank deutlich besser über die Ziellinie als von den Experten erwartet. Die Analysten hatten mit einem deutlichen Rückgang auf 107 Millionen gerechnet. Der Umsatz stieg allerdings nur leicht von 2,32 auf 2,37 Milliarden Euro. Vorstandschef Martin Zielke zeigte sich mit den Zahlen zufrieden, verfiel aber nicht in Euphorie."Es wird noch Zeit brauchen, bis unser Wachstum die Belastungen aus dem negativen Zinsumfeld deutlich übertreffen wird." Trotzdem gibt sich Zielke kämpferisch für die Zukunft. Bis 2020 will die Commerzbank 2 Millionen zusätzliche Kunden gewinnen. Nach den Zahlen liegt die Aktie etwas mehr als ein halbes Prozent im Plus. Der Bernecker Börsenkompass hat seinen Lesern schon vor etwas längerer Zeit geraten, den Wert ins Depot zu holen. Ein Tipp, der sich gelohnt hat. Seit Jahresbeginn ist die Aktie der drittstärkste Wert im DAX. Blickt man 6 Monate zurück, ist die Commerzbank sogar der Top-Performer im deutschen Leitindex. Leser, die unserer Empfehlung gefolgt sind, liegen etwas mehr als 50 Prozent im Plus.br/>

