MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Klöckner & Co von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnete in einer Studie vom Mittwoch in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mit abnehmenden Schwankungen der Preise von Eisenerz, Kokskohle und Stahl, die verantwortlich für teils sehr wilde Kursbewegungen bei den Aktien des Stahlhändlers gewesen seien. Als Stütze hinzu komm die stabile Nachfrage./la/fbr

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KC01000

AXC0167 2017-05-10/11:49