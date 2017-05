Die Börsenblogger um 12: DAX legt kurze Verschnaufpause ein, Apple auch hierzulande weiterhin Thema Nummer eins

Am Mittwochmittag zeigt sich der DAX nur wenig bewegt. Allerdings haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, dass die Rekordjagd jederzeit weitergehen kann. Währenddessen fragen sich Investoren nun, wie sich die Präsidentschaft Emmanuel Macrons in Frankreich auf die Märkte auswirken wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,0% 12.747

MDAX -0,4% 25.080

TecDAX +0,0% 2.149

SDAX -0,0% 10.901

Euro Stoxx 50 -0,2% 3.641

Die Topwerte im DAX sind Infineon, Continental und Deutsche Bank. Die HeidelbergCement-Aktie ist dagegen am Indexende zu finden, nachdem der Zementhersteller Investoren vor allem mit einigen Ergebniskennzahlen für das erste Quartal 2017 enttäuscht hatte. Interessant bleibt natürlich auch der Blick auf Apple und vor allem auf das kommende Jubiläums-iPhone.

Den vollständigen Artikel lesen ...