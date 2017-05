Angesichts des Bevölkerungswachstums sind Sie beim Saatguthersteller in guten Händen. Er gehört zu den führenden Playern weltweit. Die 4.800 Mitarbeiter sind in 70 Ländern aktiv. 2015/16 setzte die Gruppe 1 Milliarde um und verdiente 85 Millionen Euro nach Steuern. Was für die führende Rolle weltweit sorgt, ist das hohe Forschungsbudget. 17% des Umsatzes geben die Deutschen für Forschung aus. ...

