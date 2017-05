Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Mit Blick auf spanische Banken könnten ihre Gewinnerwartungen sinken, falls sich die bei vielen Aktien bereits eingepreisten Hoffnungen auf steigenden Zinsen nicht erfüllten, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Studie zu spanischen Banken vom Mittwoch. Sowohl die Aktien der Banco Santander als auch die Papiere der Konkurrentin BBVA wären in solche einem Szenario am besten positioniert./mis/fbr

