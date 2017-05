Original-Research: Klassik Radio AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Klassik Radio AG Unternehmen: Klassik Radio AG ISIN: DE0007857476 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 10.05.2017 Kursziel: EUR 6,50 (bislang EUR 5,90) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 06.02.2017 (Rating Buy) Analyst: Susanne Hasler Jahresabschluss 2016 mit beeindruckendem Plus Der testierte Jahresabschluss 2016 blieb mehrheitlich ohne Überraschungen, nachdem Klassik Radio bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen veröffentlicht hatte. Mit einem Umsatzplus von 30,1% auf EUR 13,3 Mio. und einem EBITDA-Zuwachs auf EUR 1,5 Mio. (+2,3 Mio.) wurde die Guidance deutlich steigender Umsätze und eines deutlich positiven Ergebnisses in beeindruckender Weise erfüllt. Für 2017e hat das Management eine nach unserer Einschätzung vorsichtige Guidance ausgesprochen, die u. E. Raum für eine Übererfüllung lässt. Eines der wichtigsten Projekte ist daneben der für H2/2017 avisierte Start eines kostenpflichtigen Premium Musikdienstes. Nach der starken Outperformance der Klassik Radio-Aktie (+77,0% LTM) gegenüber dem DAX (+27,7% LTM) und einer Überarbeitung unseres Modells heben wir unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Zwölf-Monats-Kursziel auf EUR 6,50 an (bislang EUR 5,90). Angesichts eines erwarteten Zwölf-Monats-Kurspotentials von 13,0% bestätigen wir unser Anlageurteil Buy. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15129.pdf Kontakt für Rückfragen Susanne Hasler, CFA +49 (89) 74443558/ +49 (176) 24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de

