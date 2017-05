Wer Big-Data-Analysen richtig nutzen möchte, muss auch IT-seitig in der Lage sein, große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen zu erheben und zu verarbeiten. Doch daran hapert es in vielen Unternehmen noch: „Da schlummert noch viel Potential, gerade in großen Unternehmen“, findet Christian Kroll, Leiter des Bereichs Finance Transformation bei Capgemini Consulting im deutschsprachigen Raum. Wie sich Unternehmen aufstellen müssen, um für Big Data gewappnet zu sein, berichtet er im Talk bei FINANCE-TV .