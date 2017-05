Igor de Maack (DNCA): Wöchentlicher Kommentar zu den Märkten (09. Mai 2017)

Einmal mehr hat die Demokratie die Hydra des politischen Extremismus besiegt, wenn auch freilich nicht ohne Zittern und Bangen. Österreich, Spanien, Italien, die Niederlande und nun Frankreich haben sich dafür entschieden, den Weg der Vernunft und der Anstrengungen weiter zu beschreiten, wenngleich dieser Weg auf dem Alten Kontinent seit 2008 alles andere als ein Spaziergang ist.

Dass die demokratiebewussten französischen Wähler einen kühlen Kopf bewahrt haben, hat das Pendel zugunsten eines Präsidenten ausschlagen lassen, dessen Wirtschaftsprogramm eindeutig sozialliberal, solide und Euro-kompatibel ist. Was ihm nun noch fehlt, ist eine ausgewogene Mehrheit im Parlament, um regieren und den vielbeschworenen "Schock des Vertrauens" auslösen zu können. Eine klare Abfuhr erteilten die Wähler hingegen populistischen Hirngespinsten, abstrusen Wirtschaftsprogrammen und unmöglich zu finanzierenden Verheißungen öffentlicher Geldsegen.



Wir können uns also nun wieder dem wirtschaftlichen Geschehen zuwenden, wobei auffällt, dass sich das Bild für die Eurozone Tag für Tag weiter aufhellt. Die ersten Quartalsberichte deuten auf eine robuste Erholung hin, und auch beim Welthandel ist eine zaghafte Belebung feststellbar.

All die Leitartikler und Kolumnisten, die seit 2011 das Ende der Demokratien und den langsamen, aber sicheren Tod des europäischen Währungsraums vorhersagen, tragen eine nicht geringe Schuld an der Diskreditierung Europas beim Volk. Weder die Wellen terroristischer Anschläge noch die Flüchtlingsproblematik, die Versuchungen extremer Positionen oder die verschiedenen Wirtschaftskrisen konnten seit 1945 den europäischen Traum von Frieden und vor allem Freiheit zerstören: der Freiheit, unser Leben gemeinsam zu gestalten, unserer Jugend Bildung zukommen zu lassen, unsere Familien zu schützen, uns unternehmerisch und gründerisch zu betätigen und für die älteren und künftigen Generationen zu investieren und zu sparen.

Gerade der gründerische und schöpferische Aspekt wird in Europa wie anderswo in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle spielen. Wir werden buchstäblich viel schaffen müssen: Arbeitsplätze, Unternehmen, Wohlstand und Talente. Albert Camus befand hierzu in seinem Buch Der Mythos des Sisyphos: "Schaffen heißt: zweimal leben." Nach diesem Schicksalsvotum und einen Tag nach dem Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ist bei den meisten europäischen Völkern die Erleichterung groß - wenngleich das letzte Kapitel der Geschichte Frankreichs und des Kontinents noch lange nicht geschrieben ist.