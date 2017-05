Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -



Als sich Centerbetreiberin Migros Aare entschied, den digitalen Reinigungsservice Tork EasyCubeTM in der "Welle7" einzusetzen, schien die Herausforderung unüberwindbar: acht Decks verteilt auf 14.000 Quadratmeter und mehr als 3.000 Besucher pro Tag in den rund 30 Waschräumen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen: "Dank dieses Systems sind unsere Reinigungsprozesse wirklich extrem effizient", sagt Luciana Cafaro, FARO Objektleiterin für Welle7. Die Zeit, in der die Papier- und Seifenspender beinahe leer sind, konnte mit dem digitalen Service um 68 Prozent reduziert werden.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:



https://www.multivu.com/players/de/8097651-welle7-tork-easy-cube-d igital-cleaning/



Mehr als 60.000 Pendler verlassen den Berner Bahnhof täglich durch den West-Ausgang "Welle". Genau diese mobilen Menschen sind das Zielpublikum der Welle7. Ob Mittagspause, Arbeitstreffen im Workspace oder feierabendlicher Einkaufsbummel: Zu einem vollkommenen Kundenerlebnis gehören auch erstklassige und saubere Waschräume - ohne lange Warteschlagen und leere Hygienepapierspender. "Mit der Welle7 hat die Migros Aare ein für die Schweiz neuartiges, urbanes Konzeptcenter geschaffen. Sowohl beim Bau als auch bei der Ausstattung haben wir uns ganz bewusst für modernste Technik entschieden und sind in mehreren Bereichen mit Pilotprojekten gestartet", sagt Betriebsleiter Lukas von Känel. "Dass wir den digitalen Reinigungsservice EasyCubeTM von Tork in einem Migros Aare Center verwenden, ist ein Pilotprojekt hier in Bern."



Sensoren liefern Echtzeitdaten



Die Reinigungsmitarbeiter vom Facility-Management-Dienstleister FARO Reinigungen AG sorgen für einwandfreie Sanitäranlagen. Hierfür stattete Tork die rund 30 Waschräume auf mehreren Stockwerken mit 250 Tork Spendern aus. Alle installierten Spender sowie die Abfallbehälter und Waschraumeingänge verfügen über Sensoren, die Daten über die Füllstände der Geräte und zu den Besucherzahlen sammeln. Diese Informationen sind von den Reinigungskräften sowie vom Facility Manager jederzeit mittels der Cloud-basierten Tork EasyCubeTM Anwendung über Laptop, PC, Tablet oder Smartphone abrufbar. Aufbereitet in farblich gegliederte Benachrichtigungen lässt sich übersichtlich ablesen, welche Waschräume den dringendsten Wartungsbedarf haben und welche Nachfüllmaterialien und -mengen benötigt werden.



Digitaler Service, effizientes Facility Management



Luciana Cafaro, Mitarbeiterin bei FARO Reinigungen und Objektleiterin für Welle7, ist sich sicher "ohne Tork EasyCubeTM könnten wir unsere Aufgabe hier in der Welle7 nicht so effizient machen, wie wir die Dienstleistung mit dem System aktuell erbringen. Wie überall in der Wirtschaft unterliegen auch wir einem Kostendruck, dank Tork EasyCubeTM können wir wirklich ein sehr effizientes Reinigungsmanagement in den Waschräumen leisten. Dank des Systems vermeiden wir unnötige Inspektionen und Kontrollgänge, die Mitarbeiter wissen immer in Echtzeit, wo sie gebraucht werden. Das spart uns Zeit und Kosten und minimiert gleichsam den Stress."



Hygiene auf höchstem Niveau - zufriedene Kunden



Dass Tork EasyCubeTM dem Reinigungspersonal hilft, in den Waschräumen für hohe Reinigungsstandards zu sorgen, belegt das Kundenfeedback: "Mitarbeiter haben mir erzählt, dass Gäste ihnen Trinkgeld in die Hand drücken wollten, weil sie hier so einen Superjob machen", sagt Cafaro. Dieses Feedback bestärkt auch von Känel in seiner Entscheidung: "Für uns ist das Wichtigste, dass wir zufriedene Kunden haben, die gerne wiederkommen." In Zahlen bedeutet das: Obwohl die Besucherzahlen in den Waschräumen von August 2016 bis November 2016 um 42 Prozent gestiegen sind, konnte die Zeit, in der die Spendersysteme beinahe leer waren, um 68 Prozent reduziert werden.



SCA est un groupe international leader du secteur des produits d'hygiène et forestiers. Le Groupe SCA développe, fabrique, commercialise et distribue de manière durable des produits d'hygiène personnelle, d'essuyage papier ainsi que des produits forestiers. SCA réalise ses ventes dans une centaine de pays avec des marques mondiales de renom telles que TENA et Tork et des marques régionales fortes telles que Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Premier propriétaire forestier privé d'Europe, SCA accorde une très grande importance à la gestion durable et responsable de ses forêts. SCA compte environ 46 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à environ 117 md de SEK (12,4 milliards d'euros) en 2016. Fondé en 1929, SCA est coté à la Bourse NASDAQ de Stockholm. Son siège social mondial est situé à Stockholm en Suède. Plus d'informations sur http://www.sca.com .



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/510165/TORK_EasyCube.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/de/8097651-welle7-tork-easy-cube-d igital-cleaning/



OTS: SCA Hygiene Products AB newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126532 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126532.rss2



Pressekontakt: Julia Braun Tork Pressebüro c/o Faktor 3 AG Tel. +49(0)40-67-94-46-6125 j.braun@faktor3.de