Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe einen moderaten Start in das Jahr verzeichnet, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Mittwoch. Das gelte insbesondere im Vergleich zu dem herausragenden Vorjahresquartal, das vom Verkauf des so genannten Harald-Portfolios geprägt gewesen sei./la/stb

AFA0077 2017-05-10/13:19

ISIN: DE000PAT1AG3