Liebe Trader,

Der Autozulieferer Leoni profitierte im abgelaufenen Quartal von einer gestiegenen Nachfrage aus der Autoindustrie und glänzt mit einem astreinen Ergebnis - die Aktie legte intraday um über sieben Prozent zu. Aber auch der mittelfristige Chartverlauf der Leoni-Aktie glänzt wieder seit dem Doppelboden aus 2016 bei rund 23,00 Euro in einem ungebrochenen Aufwärtstrend, der vor wenigen Wochen sogar über das Widerstandsniveau von grob 46,81 Euro hinaus reichte und das Wertpapier nun zielstrebig zu seinen Hochs aus 2015 bei 63,57 Euro aufwärts läuft. Noch ist genügend Kurspotential vorhanden und kann daher bestens für ein Investment auf der Long-Seite herangezogen werden.

Long-Chance:

Die mittelfristige Aufwärtstrend in dem Wertpapier von Leoni ist weiter aufwärts gerichtet und dürfte bei weiter steigende Kursnotierungen die Aktien bald an die Mehrfachhürde aus den letzten Jahren um 63,57 Euro weiter aufwärts drücken können. Hierzu können interessierte Anleger sogar über auf einen direkten Long-Einstieg setzen und von den zu erwartenden Kursgewinnen überproportional profitieren. Ein entsprechender Stop sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden und bietet sich gemessen am Basiswert aktuell im Bereich von knapp unter 50,00 Euro an. Eintrüben dürfte sich das Chartbild von Leoni aber erst, wenn die Aktie unter das Niveau von 45,64 Euro zurück setzt, dann drohen nämlich Abgaben auf das runde Unterstützungscluster bei rund 40,00 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 53,58 Euro

Kursziel: 60,00 / 63,57 Euro

Stopp: < 50,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,58 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Leoni AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 53,58 Euro; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

