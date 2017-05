Lieber Leser,

Sie kennen das vermutlich von Google Maps: Sie geben einen Ortsnamen an und die Applikation zeigt Ihnen auf einer Karte diese Stadt aus der Nähe an. Wenn Sie sich jedoch orientieren möchten, wo dieser Ort im Bundesland oder gar in Deutschland liegt, dann müssen Sie auf einen größeren Kartenausschnitt heraus zoomen.

In einem Chart ist das nicht anders: Ein Tageschart zeigt Ihnen zumeist nur den Kursverlauf einiger Monate an. Erst wenn Sie auf einen Wochenchart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...