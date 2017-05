Wien (ots) - Innovative Lösungen brauchen große Ideen. Große Ideen

wiederum brauchen eine starke Finanzierung. In der Bankendominierten

Hotellandschaft des 21. Jahrhunderts keine einfache Sache. Wie

Erfahrungsaustausch beflügelt, erfuhr der Schweizer Hotelier Roger

Gloor bei der Verwirklichung seines "Kopfspiels" Hotel Thessoni.



"Ich habe eine Idee bauen lassen, und ich habe einen Partner

gesucht, der das Kopfspiel in die Praxis übersetzt." So bringt der

Hotelier Roger Gloor vom Schweizer Hotel Thessoni in

Zürich-Regensdorf auf den Punkt, wie sein Traum von einem

"außergewöhnlichen Hotel, das Gäste überrascht" Wirklichkeit wurde.



Am Anfang schien das Projekt unbewältigbar. Doch dann stieß der

Hotelier auf den Pionierbetrieb furniRENT. Diese bietet ein in der

Hotellerie einzigartiges Konzept an: statt neue Hoteleinrichtungen

teuer kaufen zu müssen, können Hoteliers dank des innovativen

Villacher Unternehmens nicht nur die Planungsarbeit notwendiger

Erneuerungen auslagern, sondern auch das Risiko und die Finanzierung

abwälzen. "Dieses Angebot hat uns sehr angesprochen. Mit

konventionellen Finanzierungsmethoden ist es heutzutage wirklich

schwierig in der Hotellerie, die Bankabhängigkeit ist einfach zu

groß", erinnert sich Gloor.



Ausschlaggebend für die gute Zusammenarbeit sei auch eine

ordentliche Portion Herzblut gewesen: "Ich hatte eine klare Vision -

da brauchte es einen Partner, der das mitdenken kann. Geschäftsführer

Hansjörg Kofler und sein Team haben meine Vision verstanden und sie

weiterentwickelt. Da habe ich gemerkt, dass ich mich auch von dieser

Erfahrung leiten lassen kann."



[Weitere Informationen & Fotos]

(https://www.dropbox.com/sh/4va7qt4u2wubrzg/AAD8cdGPoY7i8dP9LA5eXE93a

?dl=0)



Fotocredit: furniRENT / M. Hechenberger



Weitere Informationen unter [www.thessoni.com]

(http://www.thessoni.com/) und [www.furnirent.com]

(http://www.furnirent.com/)



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Zenker & Co Public Relations

Andreas Zenker, MSc, MBA

Tel.: 0664/ 244 32 42

E-Mail: info@zenkerundco.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4292/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: Zenker & Co

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100015331

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100015331.rss2