Michelin und MotorradreifenDirekt.de verlosen zwei Tickets zum einzigen deutschen Rennen der Motorrad-WM 2017 am Sachsenring.

Noch bis zum 28.05.2017 einen Michelin Power RS-Reifen über MotorradreifenDirekt.de kaufen, nach der Bestellung Adresse und RD-Nummern per E-Mail verschicken und mit etwas Glück gewinnen.

Unter Bikern und Motorradfans gilt sie als die Königsklasse auf zwei Rädern: die MotoGP, die höchste Rennklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. Michelin und MotorradreifenDirekt.de verlosen zwei Wochenend-Tickets für das Rennen am Sachsenring vom 30.06. bis 02.07.2017. Mit den Tickets im Wert von je 183 Euro gibt es an allen drei Tagen einen exklusiven Sitzplatz auf der Tribüne so hat man nicht nur den besten Blick auf das Rennen, sondern kann auch sehen, wie die Teams an der Strecke arbeiten.

Wer das Rennen am Sachsenring live erleben möchte, kann folgendermaßen am Gewinnspiel teilnehmen: Noch bis zum 28.05.2017 einen Michelin Power RS-Reifen über MotorradreifenDirekt.de kaufen, eine E-Mail mit dem Betreff "Mein MotoGP-Wochenende" und Angabe von Adresse und den RD-Nummer(n) der bestellten Aktionsreifen an moto_aktion@delti.com schicken und mit etwas Glück dabei sein.

Bei MotorradreifenDirekt.de finden Kunden hochwertige Produkte für unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen. Mit dem Michelin Power RS im Sport-Segment kommen auch anspruchsvolle Motorradfahrer ganz auf ihre Kosten: Der Reifen bietet präzises Lenkverhalten und besten Grip bei allen Bedingungen da ist Fahrspaß garantiert.

Weitere Informationen zur Gewinnspielaktion gibt es unter https://www.motorradreifendirekt.de/michelin-motogp-gewinnspiel-2017.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de

(Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

