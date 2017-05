Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Mittwoch. Dies sowie die Geschäftszahlen wichtiger Kunden und Wettbewerber gäben Zuversicht für 2017. Angesichts der sich verbessernden Perspektiven in den Endmärkten und des starken Auftragseingangs erhöhte Reigber seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2017 bsi 2019./la/zb

