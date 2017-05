DREIEICH (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Biotest ist wegen des Rückrufs eines wichtigen Medikaments in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand im ersten Quartal ein Verlust von 24,3 Millionen Euro, wie das vor der Übernahme durch einen chinesischen Investor stehende Unternehmen am Mittwoch in Dreieich mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Biotest noch 1,8 Millionen Euro verdient. Ende April hatte der Konzern in Abstimmung mit Aufsichtsbehörden freiwillig Chargen des Mittels Humanalbumin zurückgerufen und die Prognosen gesenkt. Der Rückruf schlägt voll auf die Quartalsbilanz durch. Der Umsatz sackte um 17,3 Prozent auf 110,5 Millionen Euro ab.

Der Umsatz werde 2017 nicht mehr wie zunächst erwartet im niedrigen einstelligen Bereich zulegen, sondern auf Vorjahresniveau stagnieren, bekräftigte der Konzern nun die Ende April gekappte Prognose. Die Spanne für den angepeilten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wurde um 25 bis 30 Millionen auf 16 bis 23 Millionen Euro reduziert. 2015 hatte der Wert noch knapp 64 Millionen Euro betragen. Im ersten Quartal stand hier ein operativer Verlust von 24,9 Millionen Euro, nach einem operativen Gewinn von 17 Millionen ein Jahr zuvor.

Das Eiweißpräparat Humanalbumin, das bei schweren Verbrennungen eingesetzt wird, war bereits zuvor untersucht worden, da wegen eines Haarrisses in der Produktion Kühlmittel hinein gelangt waren. Konzern-Chef Bernhard Ehmer sprach von einem technischen Defekt. Nach umfangreichen Tests sei die Produktion wieder hochgefahren worden.

Biotest hatte zuletzt verkündet, dass der chinesische Investor Creat Group Corporation das Unternehmen für voraussichtlich 940 Millionen Euro übernehmen werde. Die Chinesen wollen 19 Euro je Vorzugspapier und 28,50 Euro je Stammaktie bezahlen. In den nächsten Wochen dürften die Angebotsunterlagen voraussichtlich veröffentlicht werden, heißt es im Quartalsbericht. Die Aktionäre müssen noch zustimmen. Die Hauptversammlung wurde auf den 30. August verschoben./jha/stb

