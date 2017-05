Baumot Group AG: Verschlankung des Vorstands

DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Personalie Baumot Group AG: Verschlankung des Vorstands 10.05.2017 / 17:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Baumot Group AG: Verschlankung des Vorstands

Königswinter, 10. Mai 2017 - Die Baumot Group AG (WKN A0LSAT), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung sowie Muttergesellschaft der Baumot Group, gibt hiermit bekannt, dass der Aufsichtsrat unter der Leitung des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Ingo Zemke sich heute mit dem bisherigen Vorstandsmitglied Klaus Bänsch auf die Aufhebung des Vorstandsvertrags geeinigt hat. Herr Bänsch wird sein Amt als Vorstand der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niederlegen. Ursprünglich sah der Vorstandsvertrag mit Herrn Bänsch eine Laufzeit bis zum 30. September 2018 vor. Auch weiterhin wird Herr Bänsch mit seiner langjährigen Branchenerfahrung im Engineering Bereich der Baumot Group AG in seiner bisherigen Funktion als Geschäftsführer der Kontec GmbH und deren Tochtergesellschaften zur Seite stehen.

Die Aufgaben von Herrn Bänsch auf Vorstandsebene werden vom Vorsitzenden des Vorstands Marcus Hausser übernommen. Ein Nachfolger für die Position des CTO ist nicht vorgesehen. Die Verschlankung des Vorstandsgremiums erfolgt im Zuge einer Überprüfung aller Unternehmensbereiche, die mit dem Einstieg von Herrn Dr. Zemke als Spezialist für die Neuausrichtung von Unternehmen initiiert wurde. Die Refokussierung der Baumot Group AG auf profitables Geschäft, die Vereinfachung der Unternehmensstrukturen sowie die Ausrichtung auf Geschäftsfelder mit Zukunftspotenzial sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Über die Ergebnisse wird das Unternehmen nach Abschluss der Überprüfung berichten.

>> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG <<

Über die Baumot Group:

Die Baumot Group AG (vormals Twintec AG) ist die Konzernobergesellschaft der TwintecBaumot Group (TBG), einem führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und der Motorenentwicklung. Dabei bietet TBG ihren Kunden hochwertige Lösungen in Design & Engineering, Products & Solutions sowie Testing & Validation Services an. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt TBG branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein und deckt so die gesamte Wertschöpfungskette der Abgasnachbehandlung ab. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw und andere Nutzfahrzeuge), Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder Stationäre Anlagen) sowie Maritim.

Die Baumot Group verfügt mit ihren Tochtergesellschaften über rund 350 Mitarbeiter und jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Abgasnachbehandlung sowie den Bereichen Engineering Services und Testing & Validation. Weitere Schwerpunkte sind Entwicklung und Erprobung von Sensorik und Steuerung für autonomes Fahren sowie E-Mobility-Konzepte.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: http://www.twintecbaumot.de/

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.

Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de

Kontakt: Baumot Group AG Nadine Lange Tel: +49 (0) - 2244 91 80 - 57 Fax: +49 (0)2244 - 91 83 - 819

E-Mail: nadine.lange@twintec.de

10.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@twintec.de Internet: www.twintec.de ISIN: DE000A2DAM11 WKN: A2DAM1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

572059 10.05.2017 CET/CEST

ISIN DE000A2DAM11

AXC0296 2017-05-10/17:05