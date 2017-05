Christian Drastil: das lob nimmt man gerne, polytec cfo peter haidenek lobt unser boerse social network Christian Drastil: @voestalpine peter felsbach in der wiener boerse Christian Drastil: randvolle saeulenhalle der wiener boerse. symposium wirtschafts- und finanzkommunikation , mit monika kovarova und christoph boschan Thomas Vittner: Ich jetzt in Sachen moomoc beim ORF. Bin gespannt ... 2 Kommentare Christian Drastil: und? Thomas Vittner: Najo... Hat den netten ORF Mann sehr interessiert. Es gibt 2 Optionen. 15 Minuten Beitrag und/oder große Start Up Reportage. Ich bekomme Bescheid und halte hier auf dem Laufenden. Christian Drastil: Er war ein Punker und er lebte in der grossen Stadt ... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...