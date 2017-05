Lieber Leser,

Exxon musste in den zurückliegenden Tagen überraschende Zurückhaltung bei der Kursentwicklung hinnehmen. Die Aktie ist in den beiden vergangenen Woche lediglich um 1 % gestiegen, obwohl das US-Großunternehmen Ende April erstklassige Zahlen präsentiert hatte. Noch immer verhandelt Exxon offenbar auch über einen Einstieg in Brasilien, womit sich auch in Südamerika weitere Geschäfte ergeben könnten. Technisch ist der Titel allerdings nun im Abwärtstrend.

Exxon: Abwärtstrend ...

