Liebe Leser,

keine Überraschungen gab es bei der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung von Siltronic. Diese fand am 9. Mai 2017 im "Haus der Bayerischen Wirtschaft" in München statt. Bei den Abstimmungen über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat gab es jeweils sehr große Mehrheiten (99,99% und 99,71%) FÜR die Entlastung. Vertreten waren bei der Stimmabgabe übrigens über 70% des Grundkapitals der Gesellschaft. Eine nicht ganz so hohe, aber immer noch sehr signifikante Zustimmung ...

