Liebe Leser,

die Norma Group hat am 10. Mai 2017 die Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Das MDAX-Unternehmen berichtet in der Pressemitteilung zur Vorlage des Zwischenergebnisses von einem soliden Wachstum. An dieser Stelle finden Sie die Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden Werner Deggim sowie die wichtigsten Kennzahlen.

"Wir konnten in allen drei Regionen unseren Umsatz steigern"

"Nach einem wirtschaftlich herausfordernden Jahr 2016 hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...