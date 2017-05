Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta040/10.05.2017/19:20) - In der soeben beendeten Aufsichtsratssitzung hat der Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG seinen Rücktritt als Vorstand der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung erklärt.



Gemäß § 105 AktG hat der Aufsichtsrat Herrn Patrick Kenntner, Steinheim zum Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG bestellt.



Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 17.12.2014 wurden Herr Wolfgang Erhard Reich und Herr Wolfgang Wilhelm Reich zu Ersatzmitgliedern der Beteiligungen im Baltikum AG gewählt.



Aufgrund der Bestellung von Herrn Kenntner zum Vorstand der Gesellschaft und aufgrund der Verhinderung von Herrn Wolfgang Erhard Reich rutscht Herr Wolfgang Wilhelm Reich in den Aufsichtsrat nach.



(Ende)



Aussender: Beteiligungen im Baltikum AG Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Patrick Kenntner Tel.: +4973292512005 E-Mail: info@baltikum-ag.de Website: www.baltikum-ag.de



ISIN(s): DE0005204200 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



