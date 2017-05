Zürich (ots) - Gegen die geplante Fintech-Förderung des Bundesrats

regt sich unerwarteter Widerstand. So stellt sich mit dem

Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) ausgerechnet der

mitgliederstärkste Wirtschaftsverband des Landes gegen die Vorlage

von Finanzminister Ueli Maurer. Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler

wirft dem Bundesrat vor, mit der Vorlage Industriepolitik zu

betreiben: «Anstatt die Rahmenbedingungen für alle zu verbessern,

fokussiert man sich auf einen einzelnen Bereich und benachteiligt

damit alle bestehenden Firmen und Branchen», moniert er in der

«Handelszeitung».



Mit der Kritik steht der Gewerbeverband nicht alleine da. Auch bei

den Banken gibt es Vorbehalte. Der Verband der Schweizerischen

Kantonalbanken bemängelt, dass nur kleine Unternehmen von einer

gelockerten Regulierung profitieren könnten. «Aus unserer Sicht

sollte Innovationsförderung allen Dienstleistern zugute kommen, auch

den etablierten Unternehmen.»



