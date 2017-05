FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DRW7 XFRA DE0005550677 DRAEGERWERK GEN.S.K. 1.900 EUR

DRW5 XFRA DE0005550651 DRAEGERWERK GEN.S.A. 1.900 EUR

DRW3 XFRA DE0005550636 DRAEGERWERK VZO O.N. 0.190 EUR

DRW8 XFRA DE0005550602 DRAEGERWERK ST.A.O.N. 0.130 EUR

COP XFRA DE0005437305 COMPUGROUP MED.SE O.N. 0.350 EUR

KNIA XFRA CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 5.026 EUR

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.041 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.410 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.064 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.067 EUR

BK8N XFRA BE0974258874 BEKAERT P.S. 1.100 EUR

2S8 XFRA GB00BLT1Y088 SAGA PLC LS -,01 0.069 EUR

BMWB XFRA US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333 1.178 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.129 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.129 EUR

IV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10 0.825 EUR

U1IL XFRA DE0005314462 UNIRAK -NET- 0.540 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.327 EUR

QDVL XFRA IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB S.S.0-3YR EOD 0.004 EUR

UI3B XFRA LU0047060487 UNIEUROPA INH. A 28.690 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.492 EUR

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.230 EUR

FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.023 EUR

FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.011 EUR

BV0 XFRA SE0007491303 BRAVIDA HOLDING AB 0.129 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.175 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.092 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.386 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 1.214 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.380 EUR

2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.063 EUR

AF72 XFRA GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 0.129 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.175 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.035 EUR