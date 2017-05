FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.230 EUR

UIV5 XFRA LU0186860408 UNIDIVIDENDENASS INH.A 1.580 EUR

UIV4 XFRA LU0186860234 UNIEXTRA: EUROSTOXX 50 2.240 EUR

UI3M XFRA LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH. 1.940 EUR

UI3U XFRA LU0051064516 UNIOPTIMA INH. 3.780 EUR

U1IE XFRA DE0009750232 UNIEUROPA -NET- 0.860 EUR

UI4W XFRA DE0009750133 UNIONGELDMARKTFONDS 0.050 EUR

UI4B XFRA DE0008491044 UNIRAK 1.230 EUR

2XA XFRA GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 0.068 EUR

UIVR XFRA LU0186860663 UNIDIVIDENDENASS INH.NETA 1.500 EUR

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.037 EUR

VET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.386 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.764 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.166 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

NRT XFRA US8810052014 TERRA NITROGEN COM.UTS 0.892 EUR

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.069 EUR

SVJA XFRA US87160A1007 SYNGENTA AG ADR 1/5/SF0,1 0.926 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.138 EUR

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.645 EUR

SP8 XFRA US8468191007 SPARTAN MOTORS DL-,01 0.046 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.455 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.534 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.414 EUR

SAPA XFRA US8030542042 SAP SE ADR/1 O.N. 1.225 EUR

SNW2 XFRA US80105N1054 SANOFI SA ADR 1/2/EO 2 1.451 EUR

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.304 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.699 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.175 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.193 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.920 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.230 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.041 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.478 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.110 EUR