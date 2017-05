FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HEI XETR DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1.600 EUR

HOT XETR DE0006070006 HOCHTIEF AG 2.600 EUR

KSB3 XETR DE0006292030 KSB AG O.N. VZO 5.760 EUR

LIN XETR DE0006483001 LINDE AG O.N. 3.700 EUR

SAP XETR DE0007164600 SAP SE O.N. 1.250 EUR

VOW XETR DE0007664005 VOLKSWAGEN AG ST O.N. 2.000 EUR

VOW3 XETR DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 2.060 EUR

FGEQ XETR IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.023 EUR

SDF XETR DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. 0.300 EUR

EUN2 XETR IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.214 EUR

DUP XETR US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 0.350 EUR

APC XETR US0378331005 APPLE INC. 0.580 EUR

KNIA XETR CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 5.026 EUR

LLY XETR US5324571083 ELI LILLY 0.478 EUR

UPAB XETR US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.764 EUR

YCP XETR US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.244 EUR

HMSB XETR SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.505 EUR

EUN1 XETR IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.400 EUR

FUSD XETR IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.011 EUR

NSU XETR DE0006757008 AUDI AG O.N. 2.000 EUR

IS0R XETR IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.693 EUR

KSB XETR DE0006292006 KSB AG O.N. ST 5.500 EUR

HAB XETR DE0006013006 HAMBORNER REIT AG O.N. 0.430 EUR

QDVD XETR IE00BKM4H312 ISHSII-MSCI USA D.IQ DLD 0.336 EUR

DRW3 XETR DE0005550636 DRAEGERWERK VZO O.N. 0.190 EUR

BMWB XETR US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333 1.178 EUR

IQQY XETR IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.241 EUR

AGJ XETR US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.129 EUR

FLN XETR GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.613 EUR

SAPA XETR US8030542042 SAP SE ADR/1 O.N. 1.225 EUR

ETBB XETR FR0012740983 BNP P.E.EURO ST. 50 D EO 0.080 EUR

QDVL XETR IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB S.S.0-3YR EOD 0.004 EUR

IS3C XETR IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.352 EUR

IQQ7 XETR IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.234 EUR

IQQ4 XETR IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.212 EUR