FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ADS1 XFRA US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 0.992 EUR

2BL XFRA KYG110431098 BILLION INDUS.HLDGS HD-01 0.006 EUR

TLX XFRA DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. 1.350 EUR

INX XFRA NL0010801007 IMCD N.V. EO -,16 0.550 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.322 EUR

KGX XFRA DE000KGX8881 KION GROUP AG 0.800 EUR

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.258 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.083 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.184 EUR

OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.170 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.276 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.138 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.175 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.175 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.246 EUR

XFRA AU0000WBCHA4 WESTPAC BKG 2022 FLR 0.750 EUR

H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.008 EUR

OUE1 XFRA SG2B80958517 OUE SD-.20 0.013 EUR

1OL XFRA SE0002017657 ODD MOLLY INTL AB 0.103 EUR

IU2 XFRA NO0010208051 YARA INTERNATIONAL NK1,70 1.058 EUR

O7F1 XFRA NO0003399917 ODFJELL SE B NK 2,5 0.159 EUR

O7F XFRA NO0003399909 ODFJELL SE A NK 2,5 0.159 EUR

LMP XFRA KYG5427W1309 LEE+MAN PAPER MAN.HD-,025 0.013 EUR

GUV XFRA HU0000083696 GRAPHISOFT PARK SE EO -02 0.251 EUR

QSV XFRA FR0010908533 EDENRED EO 2 0.310 EUR

6KM XFRA KYG525931039 KINET.MIN.A.EN.LTD DL-001 0.002 EUR

ADS XFRA DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 2.000 EUR

CEA XFRA DE0006201106 FRIWO AG O.N. 0.250 EUR

FME XFRA DE0005785802 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 0.960 EUR

SFO XFRA DE0005758304 SOFTSHIP AG O.N. 0.040 EUR

ELG XFRA DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG 0.350 EUR

DAM XFRA DE0005498901 DATA MODUL AG O.N. 1.500 EUR

COM XFRA DE0005428007 COMDIRECT BANK AG 0.250 EUR

LEO XFRA DE0005408884 LEONI AG NA O.N. 0.500 EUR

BMW3 XFRA DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO 3.520 EUR