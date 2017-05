SFC Energy AG spürt deutliche Geschäftsbelebung im ersten Quartal 2017 - Auftragsbestand steigt um 58,5 %

DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis SFC Energy AG spürt deutliche Geschäftsbelebung im ersten Quartal 2017 - Auftragsbestand steigt um 58,5 % 11.05.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SFC Energy AG - Corporate News

SFC Energy AG spürt deutliche Geschäftsbelebung im ersten Quartal 2017 - Auftragsbestand steigt um 58,5 %

- Konzernumsatz steigt auf EUR 13,11 Mio. (Q1/2016: EUR 10,30 Mio.) - EBITDA verbessert auf EUR -0,33 Mio. (Q1/2016: EUR -0,45 Mio.) - Wachstum in den Segmenten Öl & Gas sowie Sicherheit & Industrie - Auftragsbestand steigt auf EUR 16,11 Mio. (Q1/2016: EUR 10,17 Mio.)

- Ausblick 2017: Vorstand bestätigt Umsatzprognose von EUR 50 bis 55 Mio. sowie weitere wesentliche Verbesserung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahr

Brunnthal/München, 11. Mai 2017 - Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen, veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Quartal 2017.

Umsatzentwicklung

Die SFC Energy AG ist dynamisch ins Geschäftsjahr 2017 gestartet. Im Zeitraum Januar bis März 2017 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe Umsatzerlöse in Höhe von EUR 13,11 Mio. Gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 10,30 Mio. entspricht dies einem Erlösanstieg von 27,3 %, der im Wesentlichen auf das starke Wachstum sowohl im Segment Öl & Gas als auch im Segment Sicherheit & Industrie zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete das Segment Öl & Gas ein Umsatzplus von 44,6 % (Q1/2017: EUR 5,82 Mio. / Q1/2106: EUR 4,02 Mio.). Mitverantwortlich für die positive Entwicklung war der stabile Ölpreis, der im ersten Quartal anhaltend über USD 50 lag. In der Folge haben die Kunden ihr Ausgabeverhalten weiter gelockert. Zudem hat das durchschnittliche Auftragsvolumen spürbar zugenommen.

Das nach wie vor größte Segment der SFC Energy Unternehmensgruppe, Sicherheit & Industrie, verzeichnete mit einem Umsatzwachstum um 24,5 % von EUR 4,98 Mio. in der Vorjahresperiode auf EUR 6,20 Mio. im ersten Quartal 2017 ebenso einen erfolgreichen Jahresstart. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf einem stabilen Wachstum im zivilen Brennstoffzellen- sowie im Leistungselektronikgeschäft (PBF).

Im Freizeitsegment verringerte sich der Umsatz um 15,4 % von EUR 1,30 Mio. im ersten Quartal 2016 auf EUR 1,10 Mio. im ersten Quartal 2017. Der Rückgang ist im Wesentlichen Einmaleffekten der Vorjahresperiode sowie niedrigeren Umsätzen in Frankreich und Deutschland geschuldet. In Norwegen konnte hingegen wieder ein Wachstum erzielt werden.

EBITDA/EPS

Die Profitabilität der SFC Energy Unternehmensgruppe verbesserte sich in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich gegenüber dem Vorjahresniveau. Das Bruttoergebnis stieg um 13,1 % von EUR 3,22 Mio. im ersten Quartal 2016 auf EUR 3,64 Mio. im ersten Quartal 2017.

Das EBITDA verbesserte sich im Berichtszeitraum auf minus EUR 0,33 Mio. gegenüber minus EUR 0,45 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA betrug minus EUR 0,31 Mio. (Vorjahr: minus EUR 0,54 Mio.).

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres verbesserte sich das EBIT auf minus EUR 0,82 Mio. nach minus EUR 1,00 Mio. im ersten Quartal 2016. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT lag im Berichtszeitraum bei minus EUR 0,61 Mio. (Q1/2016: minus EUR 0,84 Mio.).

Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich im ersten Quartal 2017 auf minus EUR 0,99 Mio. gegenüber minus EUR 1,02 Mio. im Vorjahresquartal. Entsprechend betrug das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) gemäß IFRS im Berichtsquartal minus EUR 0,11. Im Vergleich dazu lag das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) im Vorjahreszeitraum bei minus EUR 0,12.

Bilanz

Der Bestand an frei verfügbaren liquiden Mitteln erhöhte sich zum 31. März 2017 auf EUR 2,40 Mio. (31. Dezember 2016: EUR 1,76 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag zum Ende des ersten Quartals 2017 bei 36,5 % (31. Dezember 2016: 39,5 %).

Prognose 2017

Für das laufende Geschäftsjahr ist der Vorstand der SFC Energy AG angesichts des starken Jahresauftakts sowie eines Auftragsbestands per Ende März in Höhe von EUR 16,11 Mio., was einem Plus von 58,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, optimistisch und bestätigt seine Umsatzprognose in Höhe von EUR 50 bis 55 Mio. Beim operativen Ergebnis bekräftigt der Vorstand seine Erwartungen für eine deutliche Verbesserung der Profitabilität gegenüber 2016.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG, kommentiert: "Unser Wachstum im Bereich Sicherheit & Industrie beruht insbesondere auf Großaufträgen aus Singapur sowie auf einer breiten Nachfrage bei bestehenden und neuen Kunden im Bereich der Überwachungsanwendungen. Im Verteidigungsbereich rechnet SFC Energy ebenfalls mit einem starken Wachstum, das zum größten Teil traditionell im zweiten Halbjahr realisiert wird. Wir haben im Berichtsquartal unser Team erweitert, um mittelfristig unsere Marktposition im Verteidigungsbereich weiter stärken zu können. Auch das Segment Öl & Gas gewinnt sichtbar an Dynamik und unsere Kunden tätigen vermehrt Ersatz- als auch Erweiterungsinvestitionen. Die damit einhergehende Profitabilität wird sich positiv auf die Gruppe auswirken."

Kennzahlen Q1/2017

In Mio. EUR 1.1. - 31.03.2017 1.1. - 31.03.2016 Umsatz 13,11 10,30 Bruttoergebnis vom Umsatz 3,64 3,22 Bruttomarge 27,8 % 31,3 % EBITDA -0,33 -0,45 EBITDA-Marge -2,5 % -4,4 % EBITDA bereinigt -0,31 -0,54 EBITDA-Marge bereinigt -2,4 % -5,3 % EBIT -0,82 -1,00 EBIT-Marge -6,3 % -9,7 % EBIT bereinigt -0,61 -0,84 EBIT-Marge bereinigt -4,7 % -8,1 % Ergebnis nach Steuern -0,99 -1,02 Auftragsbestand 16,11 10,17 Detaillierte Finanzinformationen

Die komplette Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2017 der SFC Energy AG steht als Download zur Verfügung unter: http://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichteheader.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 11. Mai 2017, um 9 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an sh@crossalliance.de.

SFC Investor Relations

SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-378 Fax +49 89 673 592-169 Email: ir@sfc.com Web: www.sfc.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 89827227 Email: sh@crossalliance.de

11.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: info@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

571979 11.05.2017

ISIN DE0007568578

AXC0057 2017-05-11/07:32