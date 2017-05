Fair Value REIT-AG mit deutlicher Gewinnverbesserung im 1. Quartal 2017

DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Fair Value REIT-AG mit deutlicher Gewinnverbesserung im 1. Quartal 2017 11.05.2017 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Fair Value REIT-AG mit deutlicher Gewinnverbesserung im 1. Quartal 2017

- EBIT steigt auf 3,5 Mio. EUR (Vj. 2,8 Mio. EUR) - Konzernüberschuss steigt im 1. Quartal auf 1,7 Mio. EUR (Vj. 0,9 Mio. EUR) - FFO steigt auf 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,6 Mio. EUR) - Positive Entwicklung des Portfolios setzt sich fort - Prognose und Dividendenziel für das Gesamtjahr werden bestätigt

Gräfelfing, 11. Mai 2017 - Die Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) hat im 1. Quartal 2017 eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verzeichnet und alle relevanten Ergebniskennzahlen deutlich gesteigert. Vor diesem Hintergrund und der positiven Entwicklung des Immobilienportfolios werden die Gesamtjahresprognose und das Dividendenziel für 2017 bestätigt.

Das Betriebsergebnis (EBIT) im 1. Quartal 2017 lag mit 3,5 Mio. EUR signifikant über dem Wert der Vorjahresperiode von 2,8 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür waren vor allem die von 3,7 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR gestiegenen Nettomieteinnahmen im Konzern. Der Konzernüberschuss verbesserte sich von 0,9 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR und die Funds from Operations (FFO) stiegen von 1,6 Mio. EUR auf 1,8 Mio. Euro. Dies entspricht FFO je Aktie im 1. Quartal 2017 von 0,13 EUR verglichen mit 0,11 EUR im Vorjahreszeitraum.

Grundlage der erfolgreichen Geschäftsentwicklung ist das substanzstarke, direkt und indirekt gehaltene Immobilienportfolio aus derzeit 32 Objekten mit einem Marktwert von rund 289 Mio. EUR, an dem die Fair Value REIT-AG im Rahmen eines aktiven Asset Managements kontinuierlich arbeitet. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) blieb mit 5,1 Jahren zum 31. März 2017 gegenüber dem 31. Dezember 2016 nahezu unverändert. Der Vermietungsstand konnte auf 91,0 % zum Stichtag leicht gesteigert werden. Unter Berücksichtigung der bereits abgeschlossenen Mietverträge für bisher leerstehende Flächen, die demnächst an Mieter übergeben werden, liegt er sogar bei 91,7 %.

Das bilanzielle Eigenkapital im Fair Value-Konzern von 120,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2016 ist auf rund 122,3 Mio. EUR zum 31. März 2017 gestiegen. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie hat sich im selben Zeitraum von 8,60 EUR auf 8,71 EUR erhöht. Die REIT-Eigenkapitalquote stieg derweil von 62,7 % des unbeweglichen Vermögens auf 63,4 %.

Für das Gesamtjahr 2017 bekräftigt die Fair Value REIT-AG die Prognose und erwartet FFO vor Minderheitsanteilen von 9,6 Mio. EUR bis 10,2 Mio. EUR und nach Minderheitenanteilen von 6,1 Mio. EUR bis 6,4 Mio. EUR. Dieser Wert entspricht 0,43 EUR bis 0,46 EUR je Aktie. Auch die angekündigte Zieldividende von 0,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 wird bestätigt.

Patrick Kaiser, Vorstand der Fair Value REIT-AG, kommentiert den Geschäftsverlauf des ersten Quartals: "Das 1. Quartal 2017 ist für unser Unternehmen ausgesprochen erfolgreich verlaufen. Dies dokumentiert sich in steigenden Ergebnissen und einem höheren NAV sowie der positiven Entwicklung unseres Portfolios. Für den weiteren Jahresverlauf bin ich entsprechend zuversichtlich und erwarte, dass wir unsere Ziele erreichen werden."

Die detaillierte Quartalsmitteilung für das 1. Quartal 2017 steht unter www.fvreit.de in der Rubrik Finanzberichte bereit.

Ausgewählte Finanzkennzahlen der Fair Value REIT-AG

Mio. EUR 1.1. - 1.1. - 31.3.2017 31.3.2016 Mieterträge 5,5 5,6 Nettomieterträge 4,3 3,7 Betriebsergebnis (EBIT) 3,5 2,8 IFRS-Konzernergebnis 1,7 0,9 IFRS-Ergebnis je Aktie 0,12 EUR 0,06 EUR EPRA-Ergebnis / FFO 1,8 1,6 FFO je Aktie 0,13 EUR 0,11 EUR 31.03.2017 31.12.2016 Bilanzieller NAV 122,3 120,6

Bilanzieller NAV je Aktie 8,71 EUR 8,60 EUR EPRA-NAV je Aktie 8,71 EUR 8,60 EUR

Eigenkapitalquote nach § 15 63,4 % 62,7 % REIT-G Kontakt Fair Value REIT-AG Tel. 089-9292815-13 Fax. 089-9292815-15 E-Mail: info@fvreit.de

Unternehmensprofil

Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren.

11.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-1 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

572081 11.05.2017

ISIN DE000A0MW975

AXC0058 2017-05-11/07:32