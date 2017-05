Lieber Investor,

man hat in den letzten Jahren versucht, die Inflation anzuheizen und mit ihr eine Entwertung der Schulden herbeizuführen. Allerdings gelang dies nur mit mäßigem Erfolg. In der Realwirtschaft kam die Inflation nicht an. Sie zeigte sich primär bei den Preisen der Bestandsgüter. Aktien, Immobilien, Edelmetalle, Diamanten und auch Kunstobjekte verteuerten sich spürbar, während die Konsumentenpreise nur langsam stiegen.

Eine Einschränkung wird nicht gewünscht

Gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...