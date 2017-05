Viscom AG: Starker Start in das Geschäftsjahr 2017. Viscom mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal.

Viscom AG: Starker Start in das Geschäftsjahr 2017. Viscom mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal.

Auftragseingang: 20.156 TEUR (Vj.: 14.792 TEUR, +36,3 %) Umsatz: 19.542 TEUR (Vj.: 11.124 TEUR, +75,7 %) Auftragsbestand: 18.684 TEUR (Vj.: 15.484 TEUR, +20,7 %)

EBIT: 2.658 TEUR (Vj.: -1.221 TEUR) EBIT-Marge: 13,6 % (Vj.: -11,0 %)

Hannover, 11.05.2017 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867), europäischer Marktführer für automatische optische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, ist ausgezeichnet in das Geschäftsjahr 2017 gestartet und knüpft an die guten Leistungen aus 2016 an. Das niedersächsische Maschinenbauunternehmen erreichte im ersten Quartal einen Umsatz von 19.542 TEUR und lag damit um 75,7 % über dem Wert des vergleichbaren Vorjahresquartals (Vj.: 11.124 TEUR). In der Vergangenheit und insbesondere im ersten Quartal 2016, wiesen die ersten drei Monate eines Jahres traditionell eher schwächere Werte aus. In diesem Jahr konnte Viscom mit den erzielten Umsatzerlösen hingegen eine historische Bestmarke erreichen und sogar das bisher stärkste erste Quartal aus 2015 nochmals deutlich übertreffen. Diese hohe Umsatzlegung resultierte sowohl aus der Abarbeitung des hohen Auftragsbestands, welcher noch zum 31.12.2016 in den Büchern stand als auch aus dem sehr starken Auftragseingang des ersten Quartals in 2017, welcher in Teilen ebenfalls in dieser Periode seine Umsatzwirksamkeit entfalten konnte.

Der Auftragseingang lag mit einem Wert von 20.156 TEUR nach den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres ebenfalls um sehr erfreuliche 36 %, der Auftragsbestand mit 18.684 TEUR um etwa 21 % über den korrespondierenden Vorjahreswerten und eine Abschwächung der Nachfrage nach Inspektionssystemen ist aktuell nicht festzustellen. Stattdessen profitiert der Viscom-Konzern weiterhin von dem stetig zunehmenden Interesse seiner Kunden für dessen Produkte und Dienstleistungen.

Viscom ist es erneut gelungen, Bestmarken zu setzen und zu zeigen, dass das Unternehmen mit seinem strategischen Kurs richtig liegt. Insgesamt sind alle Segmente des Viscom-Konzerns mit einem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Region Europa stellte mit rund 48 % des Gesamtumsatzes die mit Abstand stärkste Region des Unternehmens dar. Die Umsatzerlöse in dieser Region beliefen sich auf 9.338 TEUR (Vj.: 7.817 TEUR). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag der Umsatz damit um rund 19 % höher. Dies resultierte schwerpunktmäßig aus einem gestiegenen Systemumsatz. Der Umsatz im Heimatmarkt Deutschland betrug 3.915 TEUR (Vj.: 3.840 TEUR).

Die Region Asien konnte im ersten Quartal 2017, aufgrund des hohen Auftragsbestands zum Jahresende 2016, sehr gute Umsatzerlöse generieren. Der Konzern-Umsatz in Asien lag mit 7.716 TEUR deutlich über dem Vorjahreswert (Vj.: 1.766 TEUR), welcher damit sogar mehr als vervierfacht wurde. Dies spiegelt sich auch im Segmentergebnis der Region wider. Das Segmentergebnis der Region Asien betrug 649 TEUR (Vj.: -271 TEUR), die EBIT-Marge lag entsprechend bei 8,4 % (Vj.: -15,3 %). Die Auftragserteilung aus dem Upgrade- und Servicegeschäft verlief hingegen etwas schwächer als erwartet, jedoch ist es dem vertrieblichen Bereich gelungen weitere Aufträge - insbesondere aus dem Automobilzulieferersektor - für den Viscom-Konzern zu gewinnen. Der Auftragseingang in Höhe von 4.595 TEUR lag um rund 30 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums (Vj.: 3.548 TEUR).

In der Region Amerika lagen die Umsatzerlöse mit 2.488 TEUR um rund 61 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert (Vj.: 1.541 TEUR). Dieser Umsatzanstieg resultierte aus einem positiven Geschäft im Automobilelektronikbereich und einer guten Nachfrage nach Röntgeninspektionssystemen aus dem US-Markt für Dienstleister aus dem high-end Consumer, Computer und Aerospace Bereich. Dies wirkte sich auch auf das Segmentergebnis aus. Dieses lag mit 235 TEUR deutlich über dem korrespondierenden Vorjahreswert (Vj.: -121 TEUR). Die EBIT-Marge betrug entsprechend 9,4 % (Vj.: -7,9 %). Der Auftragseingang dieser Region konnte sich mit 3.500 TEUR mehr als verdoppeln (Vj.: 1.701 TEUR).

Bedingt durch die deutlich gestiegene Umsatzlegung und die gute Performance sämtlicher Geschäftsbereiche fiel das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit in der Folge mit 2.658 TEUR deutlich höher als noch im Vorjahreszeitraum aus. Die EBIT-Marge liegt daher mit 13,6 % um 24,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von -11,0 %. Das Periodenergebnis ist gegenüber dem Vorjahr von -1.326 TEUR auf 1.880 TEUR gestiegen.

Das Management ist - vor dem Hintergrund der guten Quartalszahlen - zuversichtlich, die gesteckten Ziele für das Geschäftsjahr 2017, durch eine nachhaltige und marktorientierte Geschäftspolitik sowie das große persönliche Engagement der Viscom-Mitarbeiter zu erfüllen.

Für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt das Management die bereits gesetzte Jahresprognose mit einem Umsatz zwischen 80 und 85 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 13 bis 15 %.

Den Konzern-Quartalsfinanzbericht 3M/2017 finden Sie ab sofort auf der Internetseite www.viscom.com/europe unter der Rubrik Investor Relations.

KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.03.2017 01.01.-31.03.2016

Umsatzerlöse TEUR 19.542 11.124 EBIT TEUR 2.658 -1.221 EBIT-Marge % 13,6 -11,0 Periodenergebnis TEUR 1.880 -1.326 Ergebnis je Aktie EUR 0,21 -0,15 Mitarbeiter zum Quartalsende 393 369 Konzern-Bilanz 31.03.2017 31.12.2016 Aktiva

Kurzfristige Vermögenswerte TEUR 57.177 56.383 Langfristige Vermögenswerte TEUR 10.263 10.254

Gesamtvermögen TEUR 67.440 66.637 Passiva Kurzfristige Schulden TEUR 11.078 12.047 Langfristige Schulden TEUR 2.251 2.298 Eigenkapital TEUR 54.111 52.292 Gesamtkapital TEUR 67.440 66.637 Eigenkapitalquote % 80,2 78,5 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-31.03.20- 01.01.-31.03.20- 17 16 Cashflow aus betrieblicher TEU- 3.971 -423 Tätigkeit R Cashflow aus TEU- -554 -530 Investitionstätigkeit R Cashflow aus TEU- 0 0 Finanzierungstätigkeit R Finanzmittelbestand Ende der TEU- 9.904 10.862 Periode R

SEGMENTINFORMATIONEN

01.01.-31.03.201- 01.01.-31.03.201- 7 6 EUROPA Umsatzerlöse TEU- 9.338 7.817 R EBIT TEU- 1.944 -851 R EBIT-Marge % 20,8 -10,9 AMERIKA Umsatzerlöse TEU- 2.488 1.541 R EBIT TEU- 235 -121 R EBIT-Marge % 9,4 -7,9 ASIEN Umsatzerlöse TEU- 7.716 1.766 R EBIT TEU- 649 -271 R EBIT-Marge % 8,4 -15,3 Konsolidierungsdifferenzen TEU- -170 22 EBIT R

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555

E-Mail: investor.relations@viscom.de

Internet: www.viscom.de ISIN: DE0007846867 WKN: 784686

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

