LÜBECK (dpa-AFX) - Der 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions ist schwach in das Geschäftsjahr gestartet und hat seinen Verlust im ersten Quartal ausgeweitet. In den Monaten Januar bis März stieg der Verlust nach Steuern von 2 auf auf 3,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) erhöhte sich das Minus, der Fehlbetrag wurde mit 1,6 Millionen Euro verdoppelt.

Dagegen konnte das Unternehmen den Umsatz steigern - um 15,7 Prozent auf 15,9 Millionen Euro, hieß es. Da Kunden derzeit eher abwarteten, sank der Auftragseingang um 28 Prozent auf 18 Maschinen.

Die Jahresprognose bekräftigte SLM. Jedoch sei der Ausblick im hohen Maße vom vierten Quartal abhängig, in dem unter anderem die für die Branche wichtige Messe Formnext stattfinde, erläuterte das Management. Der Konzernumsatz dürfte auf 110 bis 120 Millionen Euro klettern. Im Vorjahr waren es 80,7 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge dürfte 2017 bei 10 bis 13 Prozent liegen, nach 3,8 Prozent 2016./nas/fbr

ISIN DE000A111338

AXC0075 2017-05-11/07:57