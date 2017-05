ecotel communication ag: ecotel legt Q1-Zahlen vor und hebt Prognose für 2017 an

ecotel communication ag: ecotel legt Q1-Zahlen vor und hebt Prognose für 2017 an

* B2B-Geschäft auf Wachstumskurs - Gewinnung weiterer Großkunden * Transformation von ISDN zu All-IP-Kundenanschlüssen erfolgreich gestartet * Erfolgreiche Umsetzung der zuletzt gewonnenen Großprojekte * New Business Segment wird profitabler * Anhebung der EBITDA-Prognose für 2017 auf 7,0 bis 8,0 Mio. EUR

Düsseldorf, 11. Mai 2017 ecotel wächst weiter und sieht sich für den momentanen Technologiewandel in der Telekommunikationsbranche sehr gut aufgestellt. Im profitablen Kernsegment Geschäftskunden (B2B) konnte der Umsatz im ersten Quartal auf 11,6 Mio. EUR (Vj. 11,4 Mio. EUR) gesteigert werden. Im Segment New Business konnte der leichte Umsatzrückgang der letzten Quartale aufgeholt werden und erreichte mit 4,3 Mio. EUR wieder das Niveau des Vorjahreszeitraumes. Im margenschwachen und nur schwer planbaren Wiederverkäufersegment fiel der Umsatz auf 11,0 Mio. EUR (Vj. 14,3 Mio. EUR). Insgesamt lag der Konzernumsatz im ersten Quartal bei 26,9 Mio. EUR (Vj. 29,9 Mio. EUR).

Der Konzernrohertrag konnte im ersten Quartal 2017 um 0,2 Mio. EUR auf 7,3 Mio. EUR erhöht werden. Bei einer Rohertragsmarge von mehr als 48% trug hierzu im Wesentlichen das Segment Geschäftskunden (B2B) bei.

Das EBITDA des Konzerns betrug 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,9 Mio. EUR). Der leichte Rückgang erklärt sich dadurch, dass der Konzern im ersten Quartal 2017 wesentliche Vorleistungsinvestitionen und -aufwendungen für die erfolgreiche Umsetzung der Großprojekte getragen hat, denen noch keine Umsätze gegenüber standen. Daneben investiert der Konzern weiter in Prozessautomatisierungen, damit die aktuell steigende Anzahl der auf All-IP zu migrierenden Kundenanschlüsse neben dem gleichzeitig wachsenden Auftragseingang auch zur Zufriedenheit der Kunden bewältigt werden können. Erfreulicherweise übertrifft die Entwicklung des EBITDA im ersten Quartal 2017 dennoch unsere ursprünglichen Erwartungen in allen Segmenten und Gesellschaften.

Zu Beginn des Geschäftsjahres hat der Konzern durch die Aufnahme eines weiteren langfristigen Darlehens sowie einer zusätzlichen Betriebsmittellinie die Investitionen für das weitere Wachstum sichergestellt. Die bisherigen Investitionen, vor allem für die Bereitstellung von leistungsstarkem Kundenequipment, führen zu einem negativen Free Cash Flow von 0,7 Mio. EUR sowie einem Rückgang des Nettofinanzvermögens auf 2,7 Mio. EUR.

In den letzten Monaten hat ecotel an der erfolgreichen Umsetzung der im letzten Jahr gewonnenen Großaufträge gearbeitet. So konnte zwischenzeitlich ein anspruchsvolles VPN-Projekt für eine regionale Genossenschaftsbank mit mehr als 100 Standorten erfolgreich abgeschlossen und ein weiteres Großprojekt für einen der größten deutschen Textileinzelhändler mit mehr als 1.000 Standorten erfolgreich gestartet werden. Auch im Geschäftsbereich new media solutions, der dem New Business Segment angehört, steht die Realisierung eines Radiostreaming-Großprojektes kurz vor der Fertigstellung. Die daraus resultierenden positiven Umsatz- und Ergebniseffekte dürften in den nächsten Quartalen sukzessive sichtbar werden.

Zuletzt konnte ecotel mit der Drogeriekette ROSSMANN einen weiteren Großauftrag zur Anbindung der mehr als 2.000 Filialen an die Zentrale abschließen.

Das erste Quartal 2017 macht uns zuversichtlich, die Risiken des Technologiewandels und die gestiegenen Herausforderungen zur erfolgreichen Umsetzung von Großprojekten gut bewältigen zu können. Aus diesem Grund hebt der Vorstand die Prognose für 2017 im EBITDA an. Bei einem Konzernumsatz von 95 bis 115 Mio. EUR erwartet der Vorstand ein EBITDA in einem Korridor von 7,0 bis 8,0 Mio. EUR.

Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: »Geschäftskundenlösungen (B2B)«, »Wiederverkäuferlösungen«, »Privatkundenlösungen (B2C)« und »new media solutions«.

Der Kernbereich von ecotel wird durch das Segment »Geschäftskundenlösungen (B2B)« repräsentiert. Hier bietet ecotel bundesweit ca. 18.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie einzelnen Großkunden ein integriertes Produktportfolio aus Sprach- und Datendiensten (ITK-Lösungen) aus einer Hand an.

Im Geschäftsbereich »Wiederverkäuferlösungen« fasst ecotel die Angebote für andere Telekommunikationsunternehmen zusammen. Zudem ist ecotel im netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten (Wholesale) für nationale und internationale Carrier tätig und unterhält hierfür Netzzusammenschaltungen mit mehr als 100 internationalen Carriern.

Zu den »Privatkundenlösungen (B2C)« zählt ecotel die Angebote der easybell-Gruppe. Die Berliner Tochtergesellschaft vermarktet hochwertige und zugleich preiswerte Internet- und Telefonanschlüsse. Hierzu schaltet easybell bundesweit ratenadaptive ADSL2+ und VDSL-Anschlüsse. Zusätzlich bietet easybell als einer der Marktführer klassisches Call by Call und Internet by Call an.

Mit den »new media solutions« bietet die nacamar GmbH auf Grundlage ihres - im ecotel-Rechenzentrum gehosteten - eigenen Content Delivery Networks (CDN) Streaming-Dienste für Medienunternehmen an. Des Weiteren werden kundenspezifische Lösungen im Bereich von Content Management Systemen, Online-Repräsentanz sowie technische Entwicklungen (Apps) zur Anbindung von Endgeräten (Smartphones, Tablets und Smart TVs) vermarktet.

Die Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt mit ihren Tochtergesellschaften und Beteiligungen aktuell ca. 270 Mitarbeiter.

