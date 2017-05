FRANKFURT (Dow Jones)--Der Foto- und Online-Druckservice Cewe hat im ersten Quartal 2017 die positive Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt und bekräftigt seine Prognose. Im bisher traditionell verlustbringenden Auftaktquartal sei zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte ein positives Konzernergebnis erreicht worden, erklärte der SDAX-Konzern. Der Konzernumsatz erreichte 118,6 nach 119,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT lag mit 0,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Vor Sondereffekten stieg das EBIT von 0,9 auf 1,0 Millionen Euro.

Den Ausblick hat das Unternehmen mit Sitz in Oldenburg bestätigt. Das EBIT soll in einem Korridor von 45 bis 51 Millionen Euro liegen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen hier 47 Millionen Euro ausgewiesen. CEO Rolf Hollander sagte zur Entwicklung im ersten Quartal, das Unternehmen habe besondere Belastungen wie etwa die in Deutschland und Österreich erhöhte Umsatzsteuer auf Fotobücher sowie die negativen Auswirkungen des Brexit auf den kommerziellen Online-Druck durch bessere Entwicklungen anderer Produkte und Märkte kompensieren können.

