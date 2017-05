curasan startet mit CERASORB(R) Ortho Foam im US-Orthopädiemarkt

- Erfolgreicher erster Referenzfall mit modernem Knochenimplantat - Eintritt in den weltweit größten Orthopädiemarkt

Kleinostheim, Deutschland/Research Triangle Park, USA, 11. Mai 2017 - curasan Inc., das US-amerikanische Tochterunternehmen der curasan AG (ISIN DE0005494538), einem führenden Spezialisten für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat heute die erste Implantation ihres innovativen Knochenregenerationsmaterials CERASORB(R) Ortho Foam veröffentlicht und damit den Startschuss für den Markteintritt in den Orthopädiemarkt der USA erteilt. Dieser ist der weltgrößte Orthopädiemarkt, besonders für Knochenimplantate, mit einem jährlichen Potenzial von über 800 Millionen USD.

CERASORB(R) Ortho Foam ist in einer anspruchsvollen Kniegelenksarthrodese am Los Angeles Community Hospital in Los Angeles, Kalifornien, von Dr. Divakar Krishnareddy eingesetzt worden, der seine Erfahrung folgendermaßen kommentiert: "CERASORB(R) Ortho Foam lässt sich sehr leicht an die anatomischen Gegebenheiten anpassen, so dass große Lücken verhindert und das Implantat dort platziert werden kann, wo man es benötigt. Es ist großartig, dass jetzt ein Produkt in den USA erhältlich ist, das nicht nur ausgezeichnet in der Handhabung ist, sondern für das auch aussagekräftige klinische Beweise vorliegen."

"curasan hat über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer und höchst wirkungsvoller Produkte im Bereich der Regenerativen Medizin. Auf Basis unserer zahlreichen Patenten, klinischen Untersuchungen und Anwendungsbeobachtungen, nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, bieten wir kosteneffiziente und klinisch belegte orthobiologische Lösungen, die sich nahtlos in die operative Praxis integrieren," so M. Shane Ray, Präsident von curasan Inc. "Wir sind begeistert und freuen uns darauf, mit unseren Vertriebspartnern zusammen zu arbeiten, um unseren chirurgischen Kunden nun auch in den USA fortschrittliche Biomaterialien zur Verfügung zu stellen."

Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf biomimetische Knochenregenerationsmaterialien spezialisiert, die im Dentalbereich, der Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie in der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Materialien, die biologische Strukturen nachahmen. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren klinische Anwender im Dental- und Orthopädiebereich vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen High-Tech Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in der Research Triangle Park Region, nahe Raleigh, N.C, USA. curasan's innovative Produkte sind von der US Food and Drug Administration (FDA) und vielen anderen internationalen Behörden zertifiziert und in rund 50 Ländern weltweit erhältlich. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE 000 549 453 8).

Kontakt: Ingo Middelmenne Head of Investor Relations Tel. +49 6027 40900-45 Fax +49 6027 40900-39 ingo.middelmenne@curasan.de Andrea Weidner Head of Corporate Communications Tel. +49 6027 40900-51 Fax +49 6027 40900-39 andrea.weidner@curasan.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE0005494538 WKN: 549453

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

