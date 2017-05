Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 24,50 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aktienkurs des Klinikbetreibers orientiere sich kaum an dessen fundamentaler Lage, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Donnerstag. Während sich der Konzern mitten in einer Phase der Neuausrichtung befinde, werde der Kurs beeinflusst durch strategische Aktionärsüberlegungen./tih/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0004 2017-05-11/08:43

ISIN: DE0007042301