DAX - Bullen weiter am Drücker? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der Deutsche Aktienindex konnte sich gestern über der 12.700 Punkte-Marke halten. Das Tagestief wurde bei 12.710 Punkten markiert. Das Tageshoch wurde am Nachmittag bei 12.777 Punkten erreicht. Die Volatilität nahm damit weiter ab. Wohin kann heute die Reise hingehen? Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Über 12.700 Punkten haben die Bullen weiter das Zepter in der Hand. Ein Stundenschlusskurs über 12.780 Punkten könnte man als neues Kaufsignal interpretieren. Mit diesem Signal im Rücken hätte der DAX die Chance, über die 12.850 Punkte-Marke anzusteigen. Fällt der Index dagegen unter 12.700 Punkte zurück, dann...

