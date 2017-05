Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen zum ersten Quartal von 155 auf 185 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Baukonzern sei stark in das Jahr gestartet und habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Ibrahim erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018. Allerdings seien die Aktien im historischen Vergleich hoch bewertet./la/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0008 2017-05-11/08:53

ISIN: DE0006070006