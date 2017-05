Ausbleibende Ausschüttungen, die Diskussion um den Verkauf der Anlagen - beim Leonidas Wasserfonds will es einfach nicht richtig rund laufen. Wir haben beim Emissionshaus nachgefragt, woran es hapert und was das für die Anleger bedeutet.Kurze Rückblende: Der Leonidas Wasserfonds VII H2O ging 2011 mit einer überzeugenden Story an den Start: Zusammen mit der Schweizer Signina Capital AG sollte der Zugang zu Wasserinvestments erschlossen werden, die ansonsten institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Über eine Laufzeit von 20 Jahren wurden Gesamtausschüttungen von 403 Prozent prognostiziert. Die Idee kam gut an, rund 21,3 Millionen Euro konnten von Privatanlegern eingesammelt werden, die auf den Megatrend "Wasser" setzen wollten.

