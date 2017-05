FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,0868. Der Die Investoren kämpften um eine Richtung, während der Wirtschaftskalender nichts zu bieten hatte. Mit dem frühen Handel am Mittwoch kam es zu einer Greenback Korrektur, aber zur Eröffnung der Wall Street war der Dollar zurück auf dem Weg nach oben. EZB Draghi hielt am Mittwoch eine Rede, aber er wiederholte bloß seine bekannte Haltung, dass über ein Ende der QE zu keinem Zeitpunkt nachgedacht wurde. In den USA legte der Import Preisindex im April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...