Ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung ist nun positiv abgeschlossen. Für Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0), dem aufstrebenden westaustralischen Lithium- und Tantalentwickler war dies die letzte große Genehmigung vor den Schritten Finanzierung und Produktionsentscheid. Wie das Management am 11. Mai 2017 seine Aktionären berichtete, hat das Department of Mines and Petroleum nach Prüfung des Projektmanagementplanes die Freigabe erteilt auf der Liegenschaft mit den wesentlichen Arbeiten beginnen zu können. Ken Brinsden, Vorstand von Pilbara Minerals, zeigt sich...

