DZ BANK - DAX: Weiterhin robuste Verfassung

Insgesamt bleibt der positive Trendverlauf im deutschen Blue Chip-Index dynamisch intakt, wodurch die bereits seit der letzten April-Woche dauerhaft "überkaufte" Lage in den Hintergrund gedrängt wird. Konsolidierungen sollten daher nicht die Kraft besitzen, den DAX so stark in die Knie zu zwingen, dass sich das Gesamtbild eintrübte. Jegliches Handelsgeschehen oberhalb der letzten charttechnischen Ausbruchsmarke von 12.375 Punkten ist als günstig für den weiteren Verlauf zu interpretieren. Das nächste Etappenziel bildet der Bereich um 13.300 Punkte.

